Инсайдер рассказал о целях «Лейкерс» на предстоящий сезон

Инсайдер Йован Буха поделился планами «Лейкерс» на ближайшее будущее, отметив, что клуб сделал шаг назад после ухода звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Общался с несколькими людьми в клубе на последних выходных, и чаще всего есть понимание того, что сделан небольшой шаг назад. Можно сказать, что, на бумаге, нет того же уровня таланта. Потерян Леброн, хорошие игроки в лице Маркуса, Руи и Люка. Есть понимание, почему у некоторых людей подобный взгляд на ситуацию. Но речь о планах на более длительный срок.

О формировании ядра команды вокруг Луки и Остина. Чтобы парни в 25+ лет вместе выросли. И команда сформировалась за следующие три-пять лет вокруг этого ядра. Если рассматривать это всё через призму победы в чемпионате прямо сейчас, это, разумеется, не складывается. Успешный сезон – 50 и более побед и выход во второй раунд.

С таким годом в активе и успешным следующим летом можно выйти на уровень настоящего претендента на титул на уровне «Тандер» или «Спёрс». Или хотя бы быть упомянутым в этом обсуждении. Это стройка на два-три года с прицелом на середину сезона-2027/2028. Думаю, в таком виде это имеет смысл», — сказал Буха в видео на YouTube-канале Lakers Collective.