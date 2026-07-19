Энтони Дэвис прокомментировал слухи о возможном переходе Леброна в «Вашингтон»

Форвард «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис намекнул на возможный переход звёздного баскетболиста Леброна Джеймса в столичный клуб.

«Возможно. У нас были кое-какие переговоры», — приводит слова Дэвиса журналист Чейз Коберн на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м.

Дэвис перешёл в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2026 года. Ранее руководство клуба заявляло, что не намерено обменивать ветерана, а видит его в долгосрочных планах вместе с Треем Янгом и первым номером драфта НБА 2026 года Эй Джей Дибанцей.