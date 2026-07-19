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Стефен Карри сделал прогноз на финал чемпионата мира — 2026 по футболу

Стефен Карри сделал прогноз на финал чемпионата мира — 2026 по футболу
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал сборную Аргентины фаворитом финального матча чемпионата мира по футболу с Испанией. Игра состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто победит в воскресенье? Трудно ставить против Месси. Похоже, судьба сейчас в их руках. Воскресенье будет весёлым», — приводит слова Карри портал ClutchPoints.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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