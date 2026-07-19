Стефен Карри сделал прогноз на финал чемпионата мира — 2026 по футболу

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал сборную Аргентины фаворитом финального матча чемпионата мира по футболу с Испанией. Игра состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

«Кто победит в воскресенье? Трудно ставить против Месси. Похоже, судьба сейчас в их руках. Воскресенье будет весёлым», — приводит слова Карри портал ClutchPoints.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).