Чемпион НБА Таунс появился на шоу WWE и провёл «чокслэм» на сыне легенды реслинга

В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорке, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV, в котором принял участие чемпион НБА американо-доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс из команды «Нью-Йорк Никс».

Фото: wwe.com



Таунс появился в концовке поединка между комичным персонажем Данхаузеном, который выступал в одежде цветов «Никс» и в джерси игрока, и участником группировки «Судный день» Джей Ди Макдоной. Противостояние прошло без дисквалификаций.

Фото: wwe.com

Макдона вместе со своим напарником по группировке и сыном легендарного Рея Мистерио Домиником Мистерио начали избивать Данхаузена, приближая свою победу, но по итогу Данхаузен подошёл к ящику, откуда вышел Таунс. Чемпион НБА поднялся на ринг и провёл два «чокслэма» на Макдоне и Мистерио, один из которых был сделан на стол, после чего Данхаузен победил.

Фото: wwe.com