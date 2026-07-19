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Чемпион НБА Таунс появился на шоу WWE и провёл «чокслэм» на сыне легенды реслинга

Чемпион НБА Таунс появился на шоу WWE и провёл «чокслэм» на сыне легенды реслинга
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В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорке, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV, в котором принял участие чемпион НБА американо-доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс из команды «Нью-Йорк Никс».

Фото: wwe.com


Таунс появился в концовке поединка между комичным персонажем Данхаузеном, который выступал в одежде цветов «Никс» и в джерси игрока, и участником группировки «Судный день» Джей Ди Макдоной. Противостояние прошло без дисквалификаций.

Фото: wwe.com

Макдона вместе со своим напарником по группировке и сыном легендарного Рея Мистерио Домиником Мистерио начали избивать Данхаузена, приближая свою победу, но по итогу Данхаузен подошёл к ящику, откуда вышел Таунс. Чемпион НБА поднялся на ринг и провёл два «чокслэма» на Макдоне и Мистерио, один из которых был сделан на стол, после чего Данхаузен победил.

Фото: wwe.com

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