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Видео: Егор Дёмин чеканит футбольный мяч

Видео: Егор Дёмин чеканит футбольный мяч
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20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», продемонстрировал навыки чеканки футбольным мячом.

Сейчас российский игрок принимает участие в Летней лиге НБА перед стартом сезона-2025/2026. В последнем матче турнира, который был сыгран с «Хьюстон Рокетс» и завершился поражением коллектива из Нью-Йорка со счётом 83:100. Россиянин провёл на площадке 31 минуту, показав лучшую статистику в команде, он записал на свой счёт 21 очко (5/16 трёхочковых), четыре подбора, три передачи, два перехвата, один блок-шот и четыре потери.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 83
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Торнтон - 23, Ньютон - 20, Коуплэнд - 13, Кроуфорд - 12, Митчелл - 9, Никс - 8, Фостер - 6, Копп - 5, Клафф - 2, Ледлум - 2
Бруклин Нетс: Дёмин - 21, Браун - 14, Дэйнджа - 14, Билодо - 10, Джонсон - 8, Пауэлл - 6, Вольф - 4, Джефферсон - 4, Сараф - 2
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