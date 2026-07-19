Видео: Егор Дёмин чеканит футбольный мяч

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», продемонстрировал навыки чеканки футбольным мячом.

Сейчас российский игрок принимает участие в Летней лиге НБА перед стартом сезона-2025/2026. В последнем матче турнира, который был сыгран с «Хьюстон Рокетс» и завершился поражением коллектива из Нью-Йорка со счётом 83:100. Россиянин провёл на площадке 31 минуту, показав лучшую статистику в команде, он записал на свой счёт 21 очко (5/16 трёхочковых), четыре подбора, три передачи, два перехвата, один блок-шот и четыре потери.