Брансон и Халибёртон стали героями главного сегмента WWE на шоу в Нью-Йорке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в команде «Нью-Йорк Никс», и защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стали участниками главного сегмента на шоу WWE Saturday Night's Main Event XLV, которое прошло в ночь на 19 июля на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Фото: wwe.com

Брансон вышел на ринг вместе с мировым чемпионом в тяжёлом весе Романом Рейнсом. Позже заиграла музыкальная тема соперника Рейнса за титул Сета Роллинса, но вместо него на рампу со стулом в руках вышел Халибёртон. Тайриз получил негативную реакцию от фанатов на арене. В 2024-м подобное уже происходило между Тайризом и Джейленом.

Фото: wwe.com

Пока Рейнс и Брансон отвлеклись на Халибёртона, на Романа сзади напал Роллинс, избив его. В момент, когда Сет хотел провести свой фирменный «стомп» на стул, между ним и Романом встал Брансон, остановивший Роллинса. Затем Рейнс выпрыгнул из-за спины и избил своего оппонента, а позже надел свой пояс на звезду НБА, а сам взял кубок Ларри О'Брайана.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com