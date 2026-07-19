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В УНИКСе объяснили подписание экс-игрока «Локомотива» Коновалова

В УНИКСе объяснили подписание экс-игрока «Локомотива» Коновалова
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Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал подписание контракта с 25-летним российским разыгрывающим защитником Макаром Коноваловым, в прошлом сезоне выступавшим в «Локомотиве-Кубань».

— Почему подписали соглашение с Коноваловым?
— Он хорошо зарекомендовал себя, ещё выступая за МБА‑МАИ. Там у него были очень неплохие показатели. В «Локомотиве» он не так много забивал, но в защите очень прилично выглядел. Важно, что игрок травм серьёзных не имел, не подвержен им вроде. У нас ведь в прошлом сезоне многих игроков травмы замучили. Плюс у нас в составе есть возрастные игроки, а Коновалов молод, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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