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Родман заявил, что закрыл бы Леброна Джеймса при игре один на один

Родман заявил, что закрыл бы Леброна Джеймса при игре один на один
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65-летний американский пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман заявил, что успешно бы отзащищался в игре один на один с 41-летним четырёхкратным чемпионом лиги американским форвардом Леброном Джеймсом.

«Единственное, в чём он меня превосходит — это рост; он 6'10" (208 см), а я 6'6" (198 см), но это ничего не значит. Буду заставлять его идти в неудобную сторону всё время. Я заставлю его эти чёртовы джампшоты, которые ничего не стоят», — приводит слова Родмана издание Sporting News.

В данный момент Леброн Джеймс, выигравший четыре чемпионства в лиге, находится в статусе свободного агента после своего ухода из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал с 2018 года. В 2020-м он помог клубу из Лос-Анджелеса завоевать ещё один титул.

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