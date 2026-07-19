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Президент УНИКСа объяснил, почему Лопатина заменили Узинским

Президент УНИКСа объяснил, почему Лопатина заменили Узинским
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Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал подписание контракта с 33-летним российским форвардом Дмитрием Узинским, который провёл сезон-2025/2026 в составе санкт-петербургского «Зенита».

— Как прокомментируете возвращение форварда Узинского в УНИКС?
— Нам нужен был четвёртый номер, от нас же Лопатин ушёл в «Локомотив», где ему были предложены более выгодные условия. Не удалось удержать его. Так что нужно было укрепить эту позицию, тут как раз Дмитрий свободен. Мы давно его знаем, у него дальний бросок хороший. Рады возвращению Дмитрия, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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