Чемпион НБА Дюрант подвергся критике за то, что проигнорировал Месси и Брэди на фестивале

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», проигнорировал Лионеля Месси, вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса, тренера Лионеля Скалони и именитого игрока в американский футбол Тома Брэди на Fanatics Fest.

Когда Дюрант вышел на сцену, он прошёл мимо представителей Аргентины, а также Тома Брэди, который дал ему микрофон, подошёл к тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте и полузащитнику Родри, поздоровавшись только с ними и Новаком Джоковичем.

«Дюрант не понимает основных ключевых аспектов взаимоотношений», — написал один из фанатов в социальной сети Х под видео.

«Дюрант явно хотел показать свою любовь к испанскому лагерю», — написал другой.

«Возможно, он не увидел их из-за своего роста», — пошутил третий.