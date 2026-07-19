Тренер «Локомотива-Кубань» сравнил игроков клуба со звёздами ЧМ-2026

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович сравнил своих игроков со звёздами чемпионата мира — 2026 по футболу.
— Кто из игроков «Локо» больше всего похож на Криштиану Роналду?
— На Криштиану? Макар Коновалов (17 июля он стал игроком УНИКСа.— Прим. «Чемпионата»).
— А на Месси?
— Уф… Может быть Джеремайя Мартин (10 июля стал игроком «Бетсити Пармы».— Прим «Чемпионата»).
— А на Неймара?
— Сева (Всеволод Ищенко — игрок «Даллас Маверикс» в НБА.— Прим «Чемпионата»).
— А на Килиана Мбаппе?
— Пэт [Патрик Миллер].
— На Гарри Кейна?
— [Кирилл] Темиров.
— Лука Модрич?
— Уф… У нас никого нет похожего на Луку Модрича.
— Эрлинг Холанд?
— [Ален] Хаджибегович.
— Голкипер Тибо Куртуа?
— Винс Хантер (покинул клуб в конце июня.— Прим «Чемпионата»).
— Джуд Беллингем?
— Майкл Мур (покинул клуб в конце июня.— Прим «Чемпионата»).
— И последний — один из игроков ФК «Краснодар» Джон Кордоба?
— Так, кто остался — [Антон] Квитковских, — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.