Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович сравнил своих игроков со звёздами чемпионата мира — 2026 по футболу.

— Кто из игроков «Локо» больше всего похож на Криштиану Роналду?

— На Криштиану? Макар Коновалов (17 июля он стал игроком УНИКСа.— Прим. «Чемпионата»).

— А на Месси?

— Уф… Может быть Джеремайя Мартин (10 июля стал игроком «Бетсити Пармы».— Прим «Чемпионата»).

— А на Неймара?

— Сева (Всеволод Ищенко — игрок «Даллас Маверикс» в НБА.— Прим «Чемпионата»).

— А на Килиана Мбаппе?

— Пэт [Патрик Миллер].

— На Гарри Кейна?

— [Кирилл] Темиров.

— Лука Модрич?

— Уф… У нас никого нет похожего на Луку Модрича.

— Эрлинг Холанд?

— [Ален] Хаджибегович.

— Голкипер Тибо Куртуа?

— Винс Хантер (покинул клуб в конце июня.— Прим «Чемпионата»).

— Джуд Беллингем?

— Майкл Мур (покинул клуб в конце июня.— Прим «Чемпионата»).

— И последний — один из игроков ФК «Краснодар» Джон Кордоба?

— Так, кто остался — [Антон] Квитковских, — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.