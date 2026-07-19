Звезда НБА Вембаньяма сделал необычный прогноз на финал ЧМ-2026

В социальной сети Х появился видеоролик, на котором 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины, который пройдёт сегодня, 19 июля, в 22:00 мск.

— Вемби, как думаешь, кто победит в финале чемпионата мира?

— Надеюсь, никто, — сказал Вембаньяма.

Для Испании это будет первый финал чемпионата мира с 2010 года, где они обыграли национальную команду Нидерландов в дополнительное время со счётом 1:0.

Сборная Аргентины в третий раз с 2014 года выходит в финал мирового первенства. В 2014-м аргентинцы проиграли Германии в дополнительное время (0:1), а в 2022-м взяли кубок, обыграв Францию — 3:3 (4:2 пен.).