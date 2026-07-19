Трей Янг попытался порвать джерси Брансона перед фанатами в Нью-Йорке

27-летний американский разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Трей Янг появился на популярном фестивале Fanatics Fest, проходящем в Нью-Йорке, и попытался порвать джерси чемпиона лиги Джейлена Брансона из «Нью-Йорк Никс».

Поклонники команды из Нью-Йорка с 2021 года испытывают особую неприязнь к Янгу, когда на стадии плей-офф он, будучи игроком «Атланты Хоукс», провоцировал их.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.