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Трей Янг попытался порвать джерси Брансона перед фанатами в Нью-Йорке

Трей Янг попытался порвать джерси Брансона перед фанатами в Нью-Йорке
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27-летний американский разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Трей Янг появился на популярном фестивале Fanatics Fest, проходящем в Нью-Йорке, и попытался порвать джерси чемпиона лиги Джейлена Брансона из «Нью-Йорк Никс».

Поклонники команды из Нью-Йорка с 2021 года испытывают особую неприязнь к Янгу, когда на стадии плей-офф он, будучи игроком «Атланты Хоукс», провоцировал их.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.
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