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«Даллас» борется с «Нью-Йорком» за гвинейского центрового — Чарания

«Даллас» борется с «Нью-Йорком» за гвинейского центрового — Чарания
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» борется с действующим чемпионом «Нью-Йорк Никс» за 23-летнего гвинейского центрового Муссу Сиссе, о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Изначально Шэмс сообщил: «Ограниченно свободный агент Мусса Сиссе согласился на двухлетнее предложение о контракте с «Нью-Йорк Никс». Его зарплата гарантирована на 50% в первый год, а сезон-2027/2028 не гарантирован. У «Даллас Маверикс» есть 48 часов, чтобы повторить предложение или отказаться».

Спустя девять часов Чарания опубликовал новый пост: «Даллас Маверикс» повторил предложение «Нью-Йорк Никс» о двухлетнем контракте на $ 4,7 млн. шестифутовый 11-дюймовый центровой подписал предложение «Никс» ранее в субботу, но «Даллас» повторил его задолго до крайнего срока».

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