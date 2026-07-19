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«Это важно». Яннис Адетокунбо — о возможности завершить карьеру в Майами

«Это важно». Яннис Адетокунбо — о возможности завершить карьеру в Майами
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Чемпион НБА Яннис Адетокунбо, обменянный в команду «Майами Хит», высказался о возможности завершить карьеру во Флориде.

«Завершить карьеру в Майами? Это важно. Очевидно, это даёт немного стабильности моей семье и моим детям. В жизни ничто не гарантировано. Ты должен заслужить это после стольких событий. Но если ты не вкладываешься работу и не приносишь хороших результатов, этого не произойдёт», — приводит слова Адетокунбо издание Basket News.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Яннис, выступая за команду «Милуоки Бакс», принял участие в 36 матчах. В среднем за игру греческий форвард набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора, отдавал 5,4 передачи, а также совершал 0,9 перехвата.

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