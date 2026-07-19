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Егор Дёмин — во второй символической сборной Летней лиги НБА по версии Bleaceh Report

Егор Дёмин — во второй символической сборной Летней лиги НБА по версии Bleaceh Report
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20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», попал во вторую символическую сборную Летней лиги по версии издания Bleacher Report.

Вторая символическая сборная по версии Bleacher Report:

1. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
2. Аллен Грейвс («Торонто Рэпторс»).
3. Лиам Макнили («Шарлотт Хорнетс»).
4. Дэррин Питерсон («Юта Джаз»).
5. Зайон Пуллин («Миннесота Тимбервулвз»).

Первая символическая сборная:

1. Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз»).
2. Брэйден Баррис («Милуоки Бакс»).
3. Хаман Малуач («Финикс Санз»).
4. Мелик Томас («Кливленд Кавальерс»).
5. Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»).

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