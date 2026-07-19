«Предпочту горькую правду, чем красивую ложь». Адетокунбо — об игре в «Майами Хит»

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду НБА «Майами Хит», рассказал о своём желании увидеть жёсткий подход к работе в новой команде.

«Я просто хочу, чтобы со мной жёстко работали. Я предпочту, чтобы вы сказали мне горькую правду, чем красивую ложь. Я чувствую, что как только со мной начнут жёстко работать, все остальные последуют за мной. Я не хочу, чтобы со мной нянчились — у меня много таких людей в жизни, которые пытаются подойти ко мне и как бы сделать мне приятно. Мне это не нужно. Мне нужна правда, мне нужна правильная обратная связь, мне нужно, чтобы я мог применить это в жизни и в баскетболе», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.