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Леброн может вновь объединиться с чемпионом НБА Колдуэлл-Поупом

Леброн может вновь объединиться с чемпионом НБА Колдуэлл-Поупом
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнёром по «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, сообщает журналист Эван Сайдери на своей странице в социальной сети Х.

«Мемфис Гриззлиз», чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл-Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которую Леброн будет выступать в следующем сезоне. Отмечается, что интересы 33-летнего баскетболиста представляет агентство Klutch Sports, которое также сотрудничает с Джеймсом.

Колдуэлл-Поуп выступал вместе с Леброном в составе «Лейкерс» и помог клубу завоевать чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги ещё и с «Денвер Наггетс» в 2023 году.

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