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Джейлен Брансон раскрыл, пытался ли он убедить Леброна перейти в «Нью-Йорк»

Джейлен Брансон раскрыл, пытался ли он убедить Леброна перейти в «Нью-Йорк»
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», раскрыл, пытался ли он убедить 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса перейти в клуб.

«Моя работа в том, чтобы забрасывать мяч в кольцо и стараться немного защищаться. Есть люди, которые стоят выше меня и которые решают, кто будет в команде, а кто — нет. Я оставлю слово за ними», — сказал Брансон во время общения с фанатами.

Напомним, в июне стало известно об уходе Леброна из «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» американский форвард играл с 2018 года.

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