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Клэй Томпсон ответил на призыв фаната вернуться в «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон ответил на призыв фаната вернуться в «Голден Стэйт»
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36-летний защитник и четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон прокомментировал просьбу одного из болельщиков вернуться в «Голден Стэйт Уорриорз».

Фанат: Мы скучаем по тебе в «Уорриорз».

Томпсон: Никогда не говори никогда.

Напомним, летом 2024 года Томпсон покинул «Голден Стэйт», за который выступал на протяжении 13 сезонов, и перешёл в «Даллас Маверикс». Ранее инсайдер сообщал, что руководство техасского клуба рассматривает возможность обмена ветерана в нынешнее межсезонье.

Игрок в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 11,7 очка, реализуя 38,3% из-за дуги. Томпсон также выиграл золотые медали в составе сборной США на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2016 года.

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