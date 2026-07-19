Клэй Томпсон ответил на призыв фаната вернуться в «Голден Стэйт»

36-летний защитник и четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон прокомментировал просьбу одного из болельщиков вернуться в «Голден Стэйт Уорриорз».

Фанат: Мы скучаем по тебе в «Уорриорз».

Томпсон: Никогда не говори никогда.

Напомним, летом 2024 года Томпсон покинул «Голден Стэйт», за который выступал на протяжении 13 сезонов, и перешёл в «Даллас Маверикс». Ранее инсайдер сообщал, что руководство техасского клуба рассматривает возможность обмена ветерана в нынешнее межсезонье.

Игрок в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 11,7 очка, реализуя 38,3% из-за дуги. Томпсон также выиграл золотые медали в составе сборной США на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2016 года.