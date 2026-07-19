15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн назвал самую большую жертву, которую принёс ради успеха в спорте

Леброн назвал самую большую жертву, которую принёс ради успеха в спорте
Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал о самой большой жертве, которую ему пришлось принести ради успеха в спорте.

«Когда я был моложе, мне приходилось жертвовать тем, чтобы не ходить с ними куда-либо, поскольку мне нужно было вставать и тренироваться на следующий день или заниматься спортом и тому подобное. Поэтому, чтобы добиться желаемого, нужно пожертвовать частью удовольствия. И если вы это сделаете, то удовольствие останется с вами и после», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android