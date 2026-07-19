Леброн назвал самую большую жертву, которую принёс ради успеха в спорте

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал о самой большой жертве, которую ему пришлось принести ради успеха в спорте.

«Когда я был моложе, мне приходилось жертвовать тем, чтобы не ходить с ними куда-либо, поскольку мне нужно было вставать и тренироваться на следующий день или заниматься спортом и тому подобное. Поэтому, чтобы добиться желаемого, нужно пожертвовать частью удовольствия. И если вы это сделаете, то удовольствие останется с вами и после», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.