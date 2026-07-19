«Оклахома» обменяла Дорта в «Атланту» в рамках трёхсторонней сделки с «Далласом»

«Оклахома-Сити Тандер», «Атланта Хоукс» и «Даллас Маверикс» договорились о трёхстороннем обмене. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, защитник Лугенц Дорт, вошедший по итогам прошлого сезона в символическую сборную лучших оборонительных игроков НБА, продолжит карьеру в «Атланте». «Даллас» получил первый номер драфта НБА 2024 года Закари Рисашера, «Хоукс» также приобрели Райана Нембхарда, а «Оклахома» получила три выбора второго раунда драфта.

Сообщается, что в нынешнее межсезонье «Тандер» уже приобрели семь пиков второго раунда, сократили расходы на зарплаты и налоговые выплаты на $ 224 млн, а также опустились ниже второго налогового порога благодаря обменам Дорта, Айзеи Джо и Аарона Уиггинса.

Отмечается, что вместо отказа от командной опции на контракт Дорта стоимостью $ 17,7 млн «Оклахома» активировала её, получила три будущих актива, создала торговое исключение на $ 17 млн и позволила защитнику претендовать на новый долгосрочный контракт в «Атланте».