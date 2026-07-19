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Лука Дончич оценил состав «Лейкерс» перед новым сезоном

Лука Дончич оценил состав «Лейкерс» перед новым сезоном
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился ожиданиями от нового сезона НБА, отметив, что доволен нынешним составом команды.

«Думаю, у нас действительно очень хорошая команда. Я с большим нетерпением жду начала нового сезона. Очевидно, что прошлый сезон завершился совсем не так, как нам хотелось. Поэтому сейчас я очень рад возможности начать всё заново», — приводит слова Дончича аккаунт Golf Channel в социальной сети Х.

В нынешнее межсезонье «Лейкерс» обновили состав и после ухода Леброна Джеймса сделали ставку на построение команды вокруг Дончича и Остина Ривза. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают ближайшие несколько лет как этап формирования нового чемпионского ядра.

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