Аренас заявил, что в «Майами» уверены в переходе Леброна

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, что в «Майами Хит» рассчитывают подписать четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Я немного пообщался с Яннисом Адетокунбо. В Майами считают, что Леброн перейдёт именно к ним», — приводит слова Аренаса аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

Ранее Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым выиграл чемпионский титул в 2020 году, после восьми сезонов в команде и стал свободным агентом. По информации североамериканских СМИ, интерес к 41-летнему форварду проявляют несколько клубов, среди которых ранее назывались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».