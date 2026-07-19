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Аренас заявил, что в «Майами» уверены в переходе Леброна

Аренас заявил, что в «Майами» уверены в переходе Леброна
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, что в «Майами Хит» рассчитывают подписать четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Я немного пообщался с Яннисом Адетокунбо. В Майами считают, что Леброн перейдёт именно к ним», — приводит слова Аренаса аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

Ранее Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым выиграл чемпионский титул в 2020 году, после восьми сезонов в команде и стал свободным агентом. По информации североамериканских СМИ, интерес к 41-летнему форварду проявляют несколько клубов, среди которых ранее назывались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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