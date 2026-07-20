«О чём мы вообще говорим?» Адетокунбо не согласился с тем, что американцы доминируют в НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», категорично не согласился с тем, что американские игроки доминируют в НБА.

«Лука из США? Яннис из США? Топ-5 лучших игроков НБА прямо здесь, давай просто обсудим. Если поставить всю сборную Европу против команды США, то мы бы обыграли их с помощью Шенгюна, Вемби, Сабониса, Йокича, Янниса, ШГА, Диллона Брукса, мы вообще о чём говорим? Ещё и Лаури Маркканен. Ты хочешь, чтобы я продолжал? Им нас не победить, нет», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Cenrtral в социальной сети Х.