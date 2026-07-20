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«Я просто красивый, но немолодой». Тимофей Мозгов с юмором сравнил себя в 20 и 40 лет

«Я просто красивый, но немолодой». Тимофей Мозгов с юмором сравнил себя в 20 и 40 лет
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал, что считает 40-летие началом нового этапа в жизни, и с юмором сравнил себя нынешнего с собой в 20 лет.

— 40 лет — это новый этап. Что для вас значит этот возраст?
— У меня новый этап в жизни начался несколько лет назад, после завершения карьеры. Активно, наверное, только в прошлом году, а если точнее, то в 39 лет. Это новые вызовы для человека, который всю жизнь занимался спортом и которому всегда говорили, куда идти, что есть и как бегать. А потом ты выходишь в мир, где, знаете, акулы, бизнесмены и так далее — и, конечно, это непросто. Ты не понимаешь, с чего начинать, не понимаешь, как разговаривать. Приходится многому учиться, смотреть, разбираться. Такой вот челлендж. Могу сказать, что у меня начинается вторая жизнь.

— То есть Тимофей Мозгов, условно, в 20 лет и в 40 — это разные люди?
— Это абсолютно разные люди. Я был красивый и молодой, а сейчас просто красивый, но немолодой, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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