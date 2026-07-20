Тимофей Мозгов объяснил, почему в последнее время его тянет не в другие страны, а в лес

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о своих последних путешествиях и признался, что с возрастом его всё больше тянет не к поездкам, а к отдыху на природе и рыбалке.

— Когда в последний раз выбирались в какую-то страну? И интересна ваша любовь к путешествиям — насколько вам это нравится?

— Из последних поездок — в прошлом году перед Новым годом мы слетали в Абу-Даби, посмотреть столицу. Если не ошибаюсь, именно в Абу-Даби. Вообще, наверное, к 40 годам меня всё больше тянет в лес, на рыбалку.

— Когда в последний раз ходили?

— В последний раз ходил, к сожалению, в прошлом году. Пока ещё не научился правильно распределять время. Когда занимался спортом, всё было проще. Сейчас, к сожалению, приходится многому учиться. Последний раз ходил, наверное, перед Новым годом. Хочется, конечно, чаще. Хотя бы баню стараюсь не пропускать — [хожу] раз в месяц, чтобы хорошо попариться, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».