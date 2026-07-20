«Хотелось бы ещё жёстче». Мозгов ответил, может ли он как тренер давить на игроков

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов признался, что после завершения карьеры неожиданно для самого себя начал тренерскую деятельность, а также отметил, что бывает жёстким с игроками.

— Но в последнее время у вас появился новый вызов — тренерская работа.

— Да, это тоже большая часть моей работы. Я всегда говорил, что ни в коем случае не хочу быть тренером, а сейчас начинаю тренерскую деятельность. Так что никогда не говори «никогда».

— Как она вам даётся? Какой вы тренер?

— Не мне судить. Думаю, оценивать должны по двум вещам: по результату и, наверное, по отзывам ребят, по их комментариям. Конечно, могу сказать: «Я лучший тренер». Но это, наверное, неправильно. Лучше спрашивать не у меня, а у ребят, которые разбираются в баскетболе.

— Я больше в плане мотивации. Вы можете накричать? Можете напихать игрокам?

— Да, могу. Но ребята все жалуются, что я иногда слишком сильно их прессингую. Хотя мне так не кажется. Мне бы хотелось ещё жёстче, однако иногда приходится себя одёргивать, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».