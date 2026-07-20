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«Спрашиваю: «Это кто?» Мозгов раскрыл, что поразило его в медиабаскетболе больше всего

«Спрашиваю: «Это кто?» Мозгов раскрыл, что поразило его в медиабаскетболе больше всего
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов высказался о своём отношении к медиабаскетболу и признался, что поначалу ему было непросто принять специфику этого формата.

— Вы говорили, что медиабаскетбол — это вообще не ваше. Сейчас меняете своё мнение?
— Не говорил именно так. Я говорил, что медиабаскетбол — это совершенно другой вид спорта, к которому нужно подходить с другой точки зрения. Там другие цели на площадке, другой подход к построению команды, к самому баскетболу. И человеку, который 30 лет профессионально играл в баскетбол, поначалу, конечно, было непросто это принять. Приходилось постепенно учиться. Но, видите, я освоился и нашёл себя там. Мне кажется, неплохо там держусь. Даже с молодыми ребятами нахожу общий язык — знаю, как они говорят, какие слова используют.

— Что стало для вас главным открытием в медиабаскетболе?
— Меня удивили артисты, популярные люди, которых я раньше не знал. Это действительно удивило: какие-то ребята, на которых смотришь и думаешь: кто это вообще? У меня даже ощущение было, как будто сын берёт телефон и просто тыкает в кнопки, а потом и сам не может объяснить, что написал. Вот примерно такие же имена. Я спрашиваю: «Это кто?» А мне отвечают: «Да ты что, это артист, он вообще крутой». Ну, хорошо. Я всё-таки человек другой школы: кассеты, шансон, где-то «Король и Шут». В общем, это всё не совсем про меня, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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