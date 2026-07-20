«Динамо» Владивосток объявило о подписании чемпиона молодёжной ЕЛ и Кубка России

23-летний российский профессиональный баскетболист Олег Акрамов, играющий на позиции лёгкого форварда, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток, о чём сообщила пресс-служба коллектива.

Контракт с воспитанником ЦСКА рассчитан на два года.

В 2021 году Акрамов выиграл золотые медали ДЮБЛ и Единой молодёжной лиги, был признан MVP «Финала восьми» ДЮБЛ, а годом ранее стал самым ценным игроком финального этапа первенства России U17. Также в его активе попадание в символическую пятёрку первенства России U16.

В Единой лиге Олег дебютировал в cезоне-2024/2025 в составе «Уралмаша», где был в аренде. В том же сезоне выиграл Кубок России с екатеринбуржцами.