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Мозгов: смотрю на ребят, с которыми играл — зависть берёт: они ещё играют, а я уже нет

Мозгов: смотрю на ребят, с которыми играл — зависть берёт: они ещё играют, а я уже нет
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Чемпион НБА Тимофей Мозгов рассказал о своём отношении к просмотру баскетбола после завершения профессиональной карьеры. Бывший центровой отметил, что редко следит за матчами по телевизору, но, наблюдая за бывшими партнёрами на площадке, испытывает чувство зависти.

— Удавалось ли вам следить за Единой лигой ВТБ в этом году? Как вам прошедший сезон?
— Вообще мало слежу за баскетболом как за зрелищем. Всегда любил играть в баскетбол, но никогда не любил смотреть его по телевизору. Наверное, потому что сам долго в нём работал и в своё время пересмотрел очень много баскетбола. Потом, конечно, этого стало не хватать, однако смотреть по телевизору, честно говоря, не очень интересно. Если только ты не готовишься к какому-то матчу, что-то не разбираешь. А так баскетбол смотреть не особо люблю. Я ходил на игры Единой лиги ВТБ, летал на Кубок в Сербию, был на ЦСКА и на «Зените». Да, мне нравится. Смотрю на ребят, с которыми ещё играл — их там уже буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. И, конечно, зависть берёт: они ещё играют, а я уже нет.

— Очень хочется, да?
— Очень хочется, но не могу, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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