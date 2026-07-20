«Выжмет из меня максимум». Яннис Адетокунбо — о тренере «Майами» Споэльстре

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, обменянный в «Майами Хит», высказался о работе с главным тренером клуба Эриком Споэльстрой.

«Рад, что он будет моим тренером. Я разговаривал с людьми, которым доверяю, о нём и его подходе к игре. Они сказали мне, что он трудоголик. Эрик не уходит из спортзала, действительно любит это и очень предан своему делу.

Он действительно хорош в тактических комбинациях и стратегии команды. Я рад быть здесь, знаю, что он выжмет из меня максимум. Но мне нужно, чтобы подталкивал меня и говорил мне правду», — приводит слова Адетокунбо издание Clutch Points.