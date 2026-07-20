Тренер «Динамо» Владивосток Сандлер отреагировал на контракт с обладателем Кубка России

Президент и главный тренер клуба Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер прокомментировал подписание контракта с воспитанником ЦСКА 23-летним Олегом Акрамовым.

«Олег — талантливый российский баскетболист с отчётливой перспективой роста, хорошо понимающий игру и умеющий играть агрессивно без мяча. Двухлетний контракт с игроком — для нас понятный актив, в который мы готовы вложиться», — приводит слова Сандлера пресс-служба владивостокской команды.

Акрамов играет на позиции лёгкого форварда. В Единой лиге Олег дебютировал в cезоне-2024/2025 в составе «Уралмаша», где был в аренде. В том же сезоне выиграл Кубок России с екатеринбуржцами.