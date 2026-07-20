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Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил, смотрит ли футбол и хоккей

Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил, смотрит ли футбол и хоккей
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал, какие спортивные соревнования привлекают его внимание, а также признался, что в целом не любит смотреть спорт в качестве зрителя.

— А что может сейчас привлечь ваше внимание в профессиональном баскетболе, в Единой лиге? Что заставит сказать: «Ого»?
— Что может привлечь моё внимание? Вы должны понимать: я не только про баскетбол так говорю — вообще не особо люблю смотреть виды спорта. Мне интересно буквально немногое. Могу посмотреть, например, «мажор» по Counter-Strike, какую-нибудь League of Legends. Футбол не смотрю, хоккей — только когда играет сборная России. В целом не очень люблю смотреть спорт. Честно говоря, мне больше нравится самому участвовать. Это — да, это моя тема. А смотреть — не особо, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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