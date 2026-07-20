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Тимофей Мозгов — о Единой лиге: в нашем баскетболе что-то меняется

Тимофей Мозгов — о Единой лиге: в нашем баскетболе что-то меняется
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился мнением о прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ, отметив, что конкуренция в российском баскетболе становится всё выше.

— ЦСКА — снова чемпион.
— ЦСКА снова чемпион.

— Это не удивляет? Не кажется уже обыденностью?
— Нет, почему же. На самом деле, другие ребята тоже брали титул — тот же «Зенит», Казань, если я ничего не путаю. И это, конечно, добавляет лиге изюминку. Как в НБА: за последние восемь лет — восемь разных чемпионов, если грубо. Это круто, за этим действительно интересно наблюдать. Все вовлечены в этот процесс, потому что каждый болеет за свою команду. Да, ЦСКА в этом году снова чемпион, но видно, что в нашем баскетболе действительно что-то меняется. У других команд появляется шанс, они им пользуются. Это только украшает российский баскетбол, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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