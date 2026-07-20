Тимофей Мозгов выделил молодого игрока и ветеранов Единой лиги

Чемпион НБА Тимофей Мозгов рассказал, какие баскетболисты Единой лиги ВТБ привлекают его внимание. Россиянин выделил 19-летнего форварда «Пармы» Льва Свинина, а также отметил представителей опытного поколения.

— Ну а для вас кто сейчас лучший? Кто на слуху в Единой лиге?

— Я, как и всегда, не буду изменять своим традициям. Из молодых ребят мне запомнился Лев Свинин. Очень интересный парень, мне понравился. А если говорить об остальном, осталась старая гвардия, которую мы все хорошо знаем и уважаем: Женя Воронов, Андрей Зубков, Дима Хвостов, Семён Антонов, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич — в общем, вся наша старая гвардия. Это мои люди — мои слоны, как говорят, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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