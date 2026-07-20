15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов предположил, кто из ветеранов Единой лиги будет выступать дольше всех

Тимофей Мозгов предположил, кто из ветеранов Единой лиги будет выступать дольше всех
Комментарии

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал игроков старшего поколения Единой лиги ВТБ, которые, по его мнению, способны выступать дольше остальных. Бывший центровой отметил баскетболистов ЦСКА Семёна Антонова и Никиту Курбанова.

— Ваш прогноз: кто из вашей гвардии дольше всех продержится?
— Сложный прогноз. Это зависит не только от здоровья, но и от того, насколько ребята готовы продолжать. Возьмём, например, Курбана и Семёна: сколько они ещё могут играть — пять лет? Допустим. А сколько они ещё смогут играть именно в ЦСКА — год или два? Тут уровень надо держать. Готовы ли они уезжать в команды второго эшелона — условно, в Красноярск или Саратов? То есть смогут ли они пожертвовать привычным укладом, семьёй, комфортом и поехать играть туда либо завершат карьеру? Если говорить именно о том, сколько они ещё могут играть, думаю, Антонов и Курбанов — как раз те, кто продержатся дольше всех. Но точно сказать, сколько именно, к сожалению, нельзя — это очень сложный вопрос, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры
Эксклюзив
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android