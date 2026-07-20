Тимофей Мозгов предположил, кто из ветеранов Единой лиги будет выступать дольше всех

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал игроков старшего поколения Единой лиги ВТБ, которые, по его мнению, способны выступать дольше остальных. Бывший центровой отметил баскетболистов ЦСКА Семёна Антонова и Никиту Курбанова.

— Ваш прогноз: кто из вашей гвардии дольше всех продержится?

— Сложный прогноз. Это зависит не только от здоровья, но и от того, насколько ребята готовы продолжать. Возьмём, например, Курбана и Семёна: сколько они ещё могут играть — пять лет? Допустим. А сколько они ещё смогут играть именно в ЦСКА — год или два? Тут уровень надо держать. Готовы ли они уезжать в команды второго эшелона — условно, в Красноярск или Саратов? То есть смогут ли они пожертвовать привычным укладом, семьёй, комфортом и поехать играть туда либо завершат карьеру? Если говорить именно о том, сколько они ещё могут играть, думаю, Антонов и Курбанов — как раз те, кто продержатся дольше всех. Но точно сказать, сколько именно, к сожалению, нельзя — это очень сложный вопрос, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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