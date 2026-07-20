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«Хочешь тренировать Янниса?» Споэльстра — о диалоге с Райли перед обменом Адетокунбо

«Хочешь тренировать Янниса?» Споэльстра — о диалоге с Райли перед обменом Адетокунбо
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о разговоре с президентом клуба Пэтом Райли перед обменом из «Милуоки Бакс» 31-летнего форварда Янниса Адетокунбо.

«Некоторое время назад Пэт [Райли] позвал меня в свой кабинет и посмотрел на меня. Он сказал: «Хочешь тренировать Янниса?» Я ответил: «Да». Не спрашивал, почему он задал этот вопрос, не спрашивал, как это может сработать, я просто вышел из кабинета и позволил ему и [генеральному менеджеру] Энди [Элисбургу] выполнять свою работу», — приводит слова Споэльстры издание Clutch Points.

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