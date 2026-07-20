15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов высказался о нынешнем положении «Химок»

Тимофей Мозгов высказался о нынешнем положении «Химок»
Комментарии

Бывший игрок «Химок» Тимофей Мозгов поделился мнением о нынешнем положении команды. Экс-центровой признался, что ему приятно видеть, как клуб продолжает развиваться после непростого периода.

— Как дела у ваших «Химок»? Знаю, вы бывали на их матчах.
— Наши «Химки» держатся. В этом году они заняли второе место в Суперлиге. Помню, в середине сезона были, по-моему, на 10-м месте.

Мне тогда как раз звонил Витя Заряжко, я ему сказал: «Витя, всё. Вы сейчас проигрываете, я забираю тебя к себе в команду». Мы уже предварительно обо всём договорились, а через два месяца смотрю — они, блин, уже в финале. Говорю: «Ну что вы?» Мне, конечно, очень приятно, что, несмотря на все проблемы, баскетбол в Химках не бросили. Пусть он сейчас и не самый сильный в стране, однако он есть, над ним работают, за него переживают. И это мне нравится, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры
Эксклюзив
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android