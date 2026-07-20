Тимофей Мозгов — о контракте Голдина с «Майами»: к сожалению, не лучший вариант

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил новый контракт российского центрового Владислава Голдина с «Майами Хит». Россиянин отметил, что хотел бы видеть игрока на одностороннем соглашении с клубом.

— Ну вот, кстати, по поводу Влада: он продлил контракт, переподписал его. Какие у вас вообще впечатления от него?

— Я бы, честно говоря, хотел увидеть сам контракт. Написал агенту — у нас с Владом один агент, мой уже хороший друг, хотя сейчас он скорее агент Влада, чем мой. Мне было бы интересно посмотреть, как выглядит этот контракт: он односторонний или двусторонний? Да, двусторонний. К сожалению, это не лучший вариант, который мог бы быть. Но думаю, там есть какие-то договорённости с руководством «Майами», что ему, возможно, будут больше доверять, чем в прошлом году, будут чаще давать играть. Конечно, как ему, так и нам всем, хотелось бы, чтобы он подписал обычный односторонний контракт, закрепился в первой команде и в НБА. Мы за него очень переживаем, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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