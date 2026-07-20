В «Оклахоме» объяснили обмен одного из лучших защитников 2026 года Дорта

Генеральный менеджер команды «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести объяснил обмен защитника Лугенца Дорта.

— На пресс-конференции вы сказали, что второй порог не помешает вам сохранить эту версию «Тандер». Но если мы увидели изменения, именно финансы вынудили бы к сделке, как та, что мы видели с Лугенцом Дортом. Это всё ещё так?

— Да, это так. Нам было комфортно быть выше второго порога с этой командой и с тем, как мы были уникально построены. Придерживались этого мнения уже несколько лет.

Это было финансовое решение. У меня сложилось впечатление, что сбережения, полученные этим летом и в результате выхода из-под налога в последние несколько лет, будут перераспределены на будущее команды. Наряду с другими новыми хорошо документированными источниками дохода это позволит нам принимать больше решений, связанных с баскетболом, в ближайшие несколько лет.

У нас есть команда, способная бороться за титул. Насколько я понимаю, решения, принятые этим летом, позволили нам сохранить команду такого уровня в финансовом плане, — приводит слова Прести The Oklahoman.