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Чемпион НБА Мозгов: в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке

Чемпион НБА Мозгов: в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал о жизни в США и объяснил, почему решил вернуться в Россию. Бывший центровой отметил, что на сегодняшний день видит больше плюсов в жизни на родине.

— Хотелось ещё спросить про ваш опыт за океаном. Есть ли что-то, что приятно вспомнить или, может быть, рассказать внукам?
— Как говорит один старый опытный человек: «Вспомнить есть что, рассказывать нечего». На самом деле, есть что вспомнить. Я прожил там довольно долго, у меня там родились двое детей, там у меня много друзей. В общей сложности провёл в Америке больше 10 лет. Конечно, мне есть что вспомнить, есть любимые места, друзья. Было бы глупо это отрицать, когда проводишь там столько времени.

— Ну, у вас там легко жизнь складывалась?
— Для себя я выбрал Россию. Живу здесь, мне здесь действительно нравится. И, наверное, на сегодняшний день в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке — вот и всё, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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