Тимофей Мозгов — о Леброне Джеймсе: ну сколько можно играть?

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов высказался о будущем экс-товарища по команде Леброна Джеймса. Россиянин отметил, что форвард уже вошёл в историю баскетбола и сам вправе решать, когда завершать карьеру.

— Главная новость этого лета — баскетбол в НБА, уход Леброна из «Лейкерс». Насколько это стало для вас шоком? Или такое развитие событий ожидалось?

— Человек уже всё показал в баскетболе, всё сделал, придумал то, чего до него не было, подарил это людям. Все 20 лет наслаждались его игрой, он вправе сам решать, что делать дальше. Думаю, Леброн просто хочет потихоньку доиграть в родной гавани. Хотя слово «доиграть» в его случае, наверное, не совсем подходит: он играет и бегает лучше, чем некоторые молодые. Поэтому — да, думаю, его карьера уже движется к закату. Имею в виду не то, что он стал плохо играть или что-то в этом духе. Просто по возрасту уже понятно — ну сколько можно играть в баскетбол? — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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