Тимофей Мозгов оценил шансы «Химок» вернуться в Единую лигу

Экс-игрок «Химок» Тимофей Мозгов оценил перспективы возвращения клуба в Единую лигу ВТБ. Бывший центровой отметил, что для этого команде необходимо соответствовать серьёзным требованиям.

— Ждёте камбэка?

— Конечно, жду, но это зависит от ребят и от их руководства.

— Недавно спрашивали представителей Единой лиги. Они сказали, что пока этот вопрос неактуален.

— Там очень много факторов должно совпасть, чтобы команда попала в Единую лигу ВТБ. Это большой шаг и большая ответственность. Когда туда приходишь и подаёшь заявку, это не история в духе: «Сейчас сезон отыграю, а потом вернусь». Нет, это серьёзный вопрос, это лицо лиги, я их понимаю. Посмотрим, чем всё закончится. Может быть, у ребят всё-таки появится шанс попасть туда через год или через два, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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