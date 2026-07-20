15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это очень важно». Тимофей Мозгов высказался о Егоре Дёмине

«Это очень важно». Тимофей Мозгов высказался о Егоре Дёмине
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Егор Дёмин радует?
— Я же говорил, что не смотрю игры. Вас не обманул. Но в целом вижу, что он постоянно на слуху, набирает очки, но сам не смотрю, тем более Летнюю лигу. Однако то, что он там закрепился — это здорово. Я уже говорил: всё-таки это восьмой номер драфта. В первую очередь это человек, вокруг которого, скорее всего, будут строить команду, если он себя проявит. Это очень важно и очень круто, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры
Эксклюзив
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android