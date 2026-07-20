«Это очень важно». Тимофей Мозгов высказался о Егоре Дёмине

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Егор Дёмин радует?

— Я же говорил, что не смотрю игры. Вас не обманул. Но в целом вижу, что он постоянно на слуху, набирает очки, но сам не смотрю, тем более Летнюю лигу. Однако то, что он там закрепился — это здорово. Я уже говорил: всё-таки это восьмой номер драфта. В первую очередь это человек, вокруг которого, скорее всего, будут строить команду, если он себя проявит. Это очень важно и очень круто, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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