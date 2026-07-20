Тимофей Мозгов оценил интерес клубов НБА к молодым российским игрокам

Чемпион НБА Тимофей Мозгов объяснил, почему в последние годы вырос интерес к российским игрокам со стороны клубов за океаном. По словам бывшего центрового, важную роль сыграло развитие индивидуальной подготовки молодых баскетболистов.

— Если возвращаться к россиянам: как вы объясните этот бум? Когда одного выбрали, второго выбрали, Ищенко взяли на драфте. Это радует? И как это можно объяснить?

— Во-первых, в российском баскетболе за последнее время вырос интерес к игре, поднялся уровень индивидуальной подготовки молодых ребят. Что это значит? Это значит, что ребята летом занимаются с тренерами, нанимают специалистов, работают с ними и в сезоне. То есть это уже не так, как раньше: есть команда, есть три тренера, тебе что-то показали, ты побросал, потренировался и ушёл. Сейчас это называется Player Development: ты приходишь, у тебя есть час-два до тренировки, работаешь над разными аспектами игры. И всё это, конечно, даёт большой результат.

Сегодня, наверное, можно сказать, что в НБА реально закрепились только два-три человека, и то не до конца понятно, как именно. Вот Дёмин — это тот случай, про который можно говорить уверенно. Но тем не менее это большой прогресс, серьёзный сдвиг в правильную сторону. Это значит, что скауты начнут чаще смотреть ребят, раньше привлекать их в разные еврокемпы и лагеря, где они смогут себя проявлять, получать уверенность и участвовать в международных турнирах. Это очень важно, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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