15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов предположил, в какой команде продолжит карьеру Леброн Джеймс

Тимофей Мозгов предположил, в какой команде продолжит карьеру Леброн Джеймс
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов предположил, где ветеран Леброн Джеймс может продолжить карьеру. Россиянин назвал два клуба, за которые, по его мнению, может выступить форвард.

— В какой команде всё-таки ждёте?
— Думаю, в «Кливленде» или в «Майами», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас Леброну 40 лет. Летом он покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и находится в статусе свободного агента.

Читайте большое интервью с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры
Эксклюзив
«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android