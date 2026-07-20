Тимофей Мозгов ответил, как ЦСКА выступил бы в Евролиге в минувшем сезоне

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов сравнил уровень Единой лиги ВТБ и Евролиги. Россиянин отметил, несмотря на снижение конкуренции после отстранения российских клубов от выступлений в европейском турнире, ЦСКА сохранил бы высокие позиции на международном уровне.

— А в целом уровень — из того, что вы видите — вас не расстраивает, когда приходите на баскетбол? Уровень баскетбола в Единой лиге.

— Нет, в Единой лиге достаточно хороший уровень баскетбола. Наверное, он немного снизился после того, как ребята перестали выступать в Евролиге. Да, действительно, некоторые талантливые мастера к нам не доехали — те, у кого можно было бы поучиться, [от кого] получить опыт, поучаствовать в игре. Однако я вам скажу: тот ЦСКА, который был в этом году, вполне спокойно мог бы играть в Евролиге этим составом и дойти как минимум до «Финала четырёх», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

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