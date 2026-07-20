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«Отличный день для Майами». Генменеджер «Хит» — о приобретении Янниса Адетокунбо

«Отличный день для Майами». Генменеджер «Хит» — о приобретении Янниса Адетокунбо
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Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Энди Элисбург высказался об обмене 31-летнего звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо из клуба «Милуоки Бакс».

«Обмен Янниса, очевидно, отличный день для города Майами и организации, и мы надеемся, что это будет удивительным началом нового этапа для Янниса и его семьи. Мы, очевидно, взволнованы этим, и это очень сильно заниженная оценка. Мы просто думаем, что он разделяет многие наши взгляды на то, как мы хотим соревноваться, как мы подходим к соревнованию. Он свиреп», — приводит слова Элисбурга издание C'utch Рoints.

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