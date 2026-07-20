«Начинаешь ценить ЧМ в России». Игрок БК «Зенит» Емченко — о матче Испания — Аргентина

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался о финале чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (0:0; 1:0 д.вр.).

«Вот так финал! (нет). Испания играла интереснее и стабильнее, но это не всегда даёт гарантию победы. Особенно, против Аргентины, которая чудом проходила своих соперников на предыдущих стадиях чемпионата. Получение красной карточки Фернандеса было решающей ошибкой (моё мнение). В последние минуты овертайма очень хотелось, чтобы Аргентина сравняла счёт. Серия пенальти явилась бы «вишенкой на торте» в таком тухлом матче, но, увы… Заслуженная победа испанцев.

А вообще только сейчас понимаешь и начинаешь ценить, когда проходил чемпионат мира у нас в России! Невероятно масштабное событие было, уверен, у многих осталась большая память от того времени», — написал Емченко в своём телеграм-канале.